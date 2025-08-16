29.1 C
Sagra della Selvaggina a Cugliate Fabiasco: Tradizione e Gusto

Da StraNotizie
Il 23 e 24 agosto si svolgerà a Cugliate Fabiasco la Sagra della Selvaggina, un evento che celebra la cucina tradizionale e i momenti di socialità. La manifestazione avrà luogo nell’area feste di via G. Pascoli e si propone di far gustare piatti tipici legati alla tradizione venatoria.

Il programma prevede una cena sabato sera e un pranzo domenicale, con un menù ricco di sapori locali. La polenta sarà il piatto principale, accompagnata da preparazioni a base di capriolo, cinghiale, cervo e funghi. Non mancheranno, inoltre, la pasta con selvaggina e ragù e una grigliata mista.

Durante la serata di sabato, ci sarà musica dal vivo per intrattenere i partecipanti. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, l’evento si svolgerà comunque all’interno di un capannone coperto, assicurando il buon andamento della manifestazione.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Feste Fabiasco, che invita tutti a partecipare per scoprire il piacere di condividere un pasto in un ambiente accogliente e tradizionale. Gli interessati possono seguire la pagina Facebook ufficiale del Comitato per ulteriori aggiornamenti e dettagli sull’evento.

I contatti del Comitato Feste Cugliate Fabiasco sono disponibili all’indirizzo di via G. Pascoli, Cugliate Fabiasco.

