Sagra della Polenta Taragna a Spirano: un viaggio in cucina

A Spirano, nel cuore della Bergamasca, si svolge l’undicesima edizione della Sagra della Polenta Taragna nei fine settimana dell’1 e 2 novembre e del 7, 8 e 9 novembre.

La Polenta Taragna rappresenta una delle tradizioni gastronomiche più significative della zona. Realizzata con farine locali di mais e grano saraceno, burro e l’ottimo Formaggio Tipico Branzi FTB, fornito dalla storica Latteria di Branzi, offre un’esperienza culinaria unica. La preparazione avviene con il famoso tarél, un bastone che permette di ottenere la giusta cremosità.

Inoltre, la Sagra propone spezzatini, brasati e piatti tipici della cucina montana. Non può mancare il celebre Tagliere delle Orobie, una selezione di formaggi provenienti dalle valli e dagli alpeggi bergamaschi, simbolo della tradizione casearia locale. Tutti i prodotti sono forniti da filiere locali, garantendo così altissimi standard di qualità.

Organizzata dal Chiosco Cafè, la manifestazione non è solo dedicata al cibo, ma offre anche avvenimenti festivi, come mercatini che presentano le eccellenze del territorio, musica dal vivo ogni sera e intrattenimento per i bambini, creando un vero e proprio villaggio autunnale al Palaspirá.

La cucina sarà aperta tutte le sere dalle 19 e anche a pranzo nei fine settimana dalle 12. È disponibile un servizio di asporto, con orari specifici per cena e pranzo. Ogni sera, dalle 18, ci sarà un aperitivo accompagnato da djset. Per garantire un servizio efficiente, si consiglia di prenotare, con gestione su due turni.