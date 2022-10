Sagra della polenta taragna a Cologno al Serio nel bergamasco. L’ottava edizione si svolgerà nel Piazzale del Mercato domani e nel weekend da venerdì 4 a domenica 6 novembre 2022.

La polenta taragna sarà accompagnata dai formaggi delle valli come il Branzi, prodotto nelle Alpi Orobie, tra i più antichi e tipici della zona. Non mancheranno anche i formaggi di bufala e il vino. La cucina sarà aperta tutte le sere dalle ore 19 e il sabato e festivi anche a pranzo dalle ore 12. Per servire tutti al meglio, quest’anno la prenotazione è vivamente consigliata.

Da visitare la Rocca con la sua forma di semicerchio e nel mezzo una torre con ponte levatoio. C’è poi il castello di Liteggio, di origine medioevale, che è posto nell’omonima località ai margini del centro abitato. Sono ancora visibili parti di muratura merlata ed il fossato, particolari che lo resero una fortificazione molto possente. Degna di una visita, inoltre, è la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.