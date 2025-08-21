Sagra della Lasagna e Polpette: Tradizioni Campane da Gustare

Torna a Costa di Mercato San Severino la Sagra della Lasagna e delle Polpette Costesi, quest’anno alla 17ª edizione. Fino al 25 agosto, piazza San Luigi Gonzaga ospiterà una festa che unisce gastronomia, musica, sport e momenti di riflessione. Tra i piatti principali si trovano le tradizionali polpette costesi e la lasagna di famiglia, insieme a un menù rinnovato che include panini alle pupacchielle, spezzatino di maiale, polpette di melanzane e cortecce ai porcini.

Il programma prevede l’apertura degli stand gastronomici e una serie di eventi ogni sera. Giovedì 21, ci saranno giochi per bambini, gare podistiche in memoria di Donato Della Guardia, il tiro alla fune tra frazioni, un convegno sull’inquinamento ambientale causato dalle guerre e un concerto del gruppo “Gli Spiantati”. Venerdì 22 sarà dedicato alla telemedicina e alle nuove frontiere della medicina moderna, concludendo la serata con la musica di Luca Argenti.

Sabato 23, si discuterà di agricoltura, etica e sostenibilità, seguito da un recital commemorativo per Roberto Murolo con Espedito e Marta De Marino. Domenica 24, si svolgerà il contest canoro “Una voce per Gaza”, con un’iscrizione di 10 euro la cui raccolta fondi sarà destinata a una parrocchia cristiana colpita dai bombardamenti, e un dj set per chiudere la serata. Infine, lunedì 25 agosto, ci sarà un convegno in occasione della festa nazionale della “Lega per l’Italia”, con sindaci locali, senatori e imprenditori che discuteranno idee e progetti.