Sagra della Frittella: Gusto e Divertimento a Vallecchia!

L’estate si avvicina e le manifestazioni gastronomiche iniziano a prendere vita, attirando visitatori da ogni dove. Uno degli eventi più attesi è la Sagra della Frittella di Vallecchia, in programma dal 4 al 6 luglio.

Durante questi tre giorni, i partecipanti potranno gustare una varietà di piatti tipici della tradizione locale, dalle frittelle al coniglio con polenta, alla trippa e il tochin, fino a gustose crostate fatte in casa. Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 18.30 alle 22.30, offrendo un’ottima occasione per assaporare piatti genuini in un’atmosfera festosa. In aggiunta, sarà possibile seguire in diretta streaming i quarti di finale dei Campionati del Mondo per Club, rendendo l’evento anche un appuntamento sportivo. Per facilitare l’accesso alla manifestazione, sarà attivo un servizio navetta dal centro commerciale di Molicciara con orari continuati dalle 18.15 fino a mezzanotte, ultimo ritorno da Vallecchia previsto per le 23.45. Inoltre, i pagamenti possono essere effettuati tramite POS, garantendo una gestione comoda e moderna per i visitatori.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.cittadellaspezia.com