Sagra della Castagna a Vitulano: Tradizione e Gusto Autunnale

Torna a Vitulano, con la sua 32^ edizione, la Sagra della Castagna. Questo evento autunnale celebra la castagna, protagonista di numerosi piatti. I visitatori potranno gustare dolci, crepes, cornetti, caldarroste e primi piatti, oltre a portate tipiche della tradizione contadina e piatti elaborati dai ristoratori locali.

Saranno attivi sei punti ristoro e diversi chioschi che offriranno caldarroste. Ci saranno anche cantine dove si potranno degustare prodotti locali e vini del Taburno e del Sannio. La manifestazione ospiterà botteghe artigianali e vari espositori.

A completare l’atmosfera, ci saranno momenti musicali e attività di animazione per i bambini. L’intero evento si svolgerà in un contesto storico ricco di fascino, corredato da varie mostre.