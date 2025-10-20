Sagra del Sedano e Salsiccia: tradizioni culinarie trevane

Ieri si è tenuta la “Mostra Mercato del Sedano” e la “Sagra del Sedano e della Salsiccia”, attirando un pubblico record. Il centro storico era gremito di visitatori, con migliaia di persone in piazza Mazzini e all’interno delle taverne locali che hanno potuto gustare i piatti tipici della cucina di Trevi.

Il bel tempo autunnale ha incoraggiato molti turisti a raggiungere il centro, costretti a parcheggiare a più di un chilometro di distanza poiché i parcheggi erano già pieni nelle prime ore del mattino. Questa sagra, che ha origine negli anni ’60, promuove l’immagine della città e celebra due prodotti d’eccellenza: il sedano e la salsiccia.

Il sedano, riconosciuto per la sua qualità dal Dipartimento di biologia vegetale e biotecnologiche agroalimentari dell’Università di Perugia, è coltivato nella piana di Trevi con grande maestria. Quest’anno sono stati venduti oltre 50 quintali di sedano, che è stato anche protagonista di una mostra mercato. Durante l’evento, l’azienda Annibale Bartolomei è stata premiata da una giuria qualificata alla presenza del sindaco Ferdinando Gemma.

Anche la salsiccia ha avuto un ruolo di primo piano, con più di cinque quintali venduti, cotta su enormi bracieri e attirando lunghe file di turisti in attesa di acquistarla.

La 61esima edizione della sagra ha soddisfatto le aspettative, confermando la sua importanza come evento tradizionale, che porta a Trevi migliaia di visitatori. A intrattenere il pubblico ha contribuito anche la banda musicale di Trevi, mentre la serata è stata animata dalle Scene di Vita Medievale nelle strade del centro, conclusasi con il tradizionale lancio della mongolfiera.