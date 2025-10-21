Sagra del Fagiolo di Cioncone a Vivaro Romano: Tradizione e Gusto

Il 1° novembre, Vivaro Romano ospita la Sagra del Fagiolo di Cioncone, un evento dedicato a uno dei legumi più rinomati della tradizione locale. A partire dalle ore 13:00, i partecipanti potranno degustare piatti tipici preparati con il fagiolo Cioncone, un legume autoctono celebre per la sua buccia sottile e polpa tenera, ideale in varie ricette tradizionali.

La coltivazione di questo fagiolo è una parte importante della cultura agricola di Vivaro Romano, preservando nel tempo le sue caratteristiche uniche e trasformandolo in simbolo gastronomico. Durante la sagra, i visitatori possono assaporare ricette come pasta e fagioli, fagioli in umido con salsicce e castagne arrostite, in un viaggio tra sapori autentici e tradizioni secolari.

L’evento si svolgerà in Piazza della Peschiera e, in caso di maltempo, si terrà all’interno del salone della ex scuola materna. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione al numero +39 338 9687594 per motivi organizzativi.

Per arrivare a Vivaro Romano, si può prendere la via Tiburtina in direzione Tivoli, seguendo le indicazioni per il paese, che dista circa 50 km da Roma. Arroccato su uno sperone di roccia, il borgo offre una vista panoramica sulla valle, creando un’atmosfera suggestiva per tutti i partecipanti.

Per aggiornamenti e informazioni, si consiglia di visitare la pagina Facebook ufficiale della Pro Loco Vivaro Romano o il sito di GeoSabina.