Sagra del cinghiale in Puglia

Il Comune di Cellamare si trasformerà nella capitale del gusto e della valorizzazione del territorio con la seconda edizione della “Sagra del Cinghiale e del Buon Vino”. L’evento, unico nel suo genere nell’intera provincia di Bari, punta a coniugare la promozione dei sapori autentici della Puglia con un momento di confronto istituzionale sulla gestione della fauna selvatica.

La manifestazione, organizzata dall’associazione di Promozione Sociale Urca in collaborazione con la Pro Loco di Cellamare e con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Puglia, si aprirà alle 17 nella suggestiva cornice della Casa Castellana.

Il confronto sarà moderato dal dottor Francesco Meriello e vedrà gli interventi di esperti del settore, tra cui il dottor Vito Paradiso, il dottor Pietro Suavo Bulzis, il professor Pasquale Centoducati, il dottor Germinario Livio e il professor Aristide Maggiolino.

Dalle 20, la festa si sposterà in piazza Aldo Moro per la degustazione di eccellenze locali come orecchiette al sugo di cinghiale, cinghiale brasato, vino e pane. L’intrattenimento sarà affidato alla musica della CC’s Live Band e alla partecipazione dei comici Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti.

Il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio, esprime grande soddisfazione per il consolidamento dell’iniziativa arrivata alla seconda edizione, un unicum sul territorio. L’obiettivo è quello di rendere questo evento un appuntamento stabile e permanente per il territorio, capace di affermarsi come manifestazione di rilievo e di attrarre visitatori dall’intera area metropolitana.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per scoprire un prodotto d’eccellenza in un contesto di festa, legalità e controllo della filiera alimentare. L’ingresso è gratuito.