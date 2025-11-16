Sagra dei Prodotti Tipici Molisani e Olio Novello a Rotello

La comunità si prepara a vivere uno degli eventi più attesi: la “Sagra dei Prodotti Tipici Molisani e Olio Novello – 8° Festival dell’Arte Pirotecnica”, che si svolgerà il 21 e 22 novembre. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Rotello nel cuore”, con il patrocinio della Provincia di Campobasso e del Comune di Rotello.

Questa manifestazione celebra l’olio extravergine d’oliva, simbolo del territorio, e offre un mix di tradizione, gusto e spettacolo, creando un’atmosfera di convivialità. Durante le due giornate, le vie di Rotello si riempiranno di stand enogastronomici, dove i visitatori potranno degustare piatti tipici e scoprire le eccellenze locali. L’evento sarà accompagnato da musica, intrattenimenti per tutte le età e attività culturali.

Inoltre, il programma include un festival di fuochi pirotecnici che illumineranno il cielo, regalando emozioni e colori straordinari. Questa sagra rappresenta un’occasione unica per riscoprire i sapori autentici della zona e vivere momenti di spettacolo indimenticabili.