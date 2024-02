Safer Internet Day, IIDEA rilancia il portale sui videogiochi per genitori e figli

In occasione del Safer Internet Day, la giornata dedicata alla promozione di un utilizzo sicuro e responsabile del web e delle tecnologie digitali, IIDEA, l’associazione rappresentativa dell’industria videoludica italiana, annuncia il rilancio del sito Tutto sui Videogiochi.it. Questo portale si rivolge a genitori, educatori e a chiunque desideri approfondire la conoscenza del mondo dei videogiochi, con l’obiettivo di massimizzare i loro benefici educativi e cognitivi. Realizzato in collaborazione con PEGI S.A., l’ente indipendente responsabile della classificazione dei videogiochi a livello paneuropeo, il sito rinnovato offre una vasta gamma di risorse, tra cui guide, video tutorial e raccomandazioni, progettate per accompagnare i genitori verso una scelta consapevole dei videogiochi per i propri figli.

In linea con l’impegno per la sicurezza online, il rilancio del sito avviene nel contesto del Safer Internet Day, sottolineando l’importanza della supervisione parentale nel gaming online. Il portale sottolinea l’importanza di selezionare giochi appropriati all’età dei minori attraverso la classificazione PEGI e fornisce strumenti pratici per l’attivazione dei controlli parentali, capaci di limitare gli acquisti in-app, gestire il tempo di gioco e monitorare le interazioni online. Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, ha espresso soddisfazione per il lancio della nuova piattaforma: “Siamo lieti di svelare, durante il Safer Internet Day, la nuova interfaccia di Tutto sui Videogiochi, il nostro portale a misura di genitore: la giornata di oggi ci permette di ribadire le informazioni e i consigli utili per un’esperienza videoludica sicura. Le raccomandazioni sul portale, unitamente all’ascolto attivo dei propri figli e al dialogo aperto con loro sui videogiochi, permettono di sfruttarne al meglio le potenzialità e di usufruire dei benefici che possono apportare a livello cognitivo ed educativo, oltre che sociale”.

Inoltre, il sito Tutto Sui Videogiochi proporrà contenuti e buone pratiche per un’esperienza di gioco familiare positiva anche attraverso i social media, in collaborazione con i genitori Daniele Marzano e Mickol Lopez, noti su Instagram come @guidasenzapatente. L’iniziativa si inserisce nella più ampia campagna “Prendi il controllo”, lanciata da IIDEA lo scorso dicembre, che mira a fornire ai genitori e agli educatori regole semplici per una gestione ottimale dei videogiochi in famiglia, valorizzando il loro ruolo educativo e di intrattenimento.