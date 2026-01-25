Safedigimar: progetto europeo per cybersecurity marittima

Il progetto europeo Safedigimar, dedicato alla cybersecurity nel settore marittimo e portuale, è stato avviato ufficialmente. L’iniziativa nasce a seguito di un accordo di sovvenzione tra la Commissione Europea e un consorzio strategico composto da France Cyber Maritime, Feport e la Federazione del Mare – Cluster Marittimo Italiano.

Il progetto ha l’obiettivo di supportare l’ecosistema marittimo nell’implementazione della Direttiva Nis2, la normativa UE che impone standard più elevati di sicurezza informatica per le infrastrutture critiche. Il progetto fa leva sulle competenze complementari dei tre partner: France Cyber Maritime svilupperà soluzioni “su misura” per proteggere gli operatori dalle minacce digitali, mentre Feport e Federazione del Mare si occuperanno della diffusione delle buone pratiche e della comunicazione.

La necessità di un intervento strutturato nasce dalla rapida trasformazione digitale che ha investito logistica e shipping, esponendo il settore a nuove vulnerabilità. La resilienza dei porti diventa cruciale non solo per il commercio, ma per la sicurezza strategica dell’Unione. Particolare attenzione sarà dedicata alle PMI, spesso prive delle risorse economiche per adeguarsi autonomamente ai complessi requisiti della NIS2.

Il progetto mira a creare una resilienza su scala europea attraverso la cooperazione. Il ruolo della Federazione del Mare sarà centrale nella sensibilizzazione, garantendo che le informazioni sulla Direttiva Nis2 e le soluzioni di cybersecurity raggiungano tutti, dai decisori politici alle piccole imprese. L’obiettivo è promuovere una cultura della consapevolezza e condividere le migliori pratiche nella rete, mantenendo il mare uno spazio sicuro e motore di crescita economica.