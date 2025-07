Saelemaekers torna al Milan: ambizioni e nuovi obiettivi

L’ambiente sportivo rossonero ha accolto un ritorno significativo: Alexis Saelemaekers ha fatto il suo ingresso a Milanello dopo due anni di prestito. Sebbene non si tratti di un nuovo acquisto in senso stretto, il calciatore si propone con grande determinazione di riconquistare un posto di rilievo nella squadra, come ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport da Singapore.

Saelemaekers ha esordito affermando il suo forte legame con il Milan, descrivendolo come la sua “seconda casa”, nonostante le esperienze positive a Bologna e Roma. Ha evidenziato di essersi affezionato profondamente al club e ai suoi tifosi, dimostrando di non aver mai smesso di aspirare a contribuire al successo della squadra. Il suo obiettivo principale è quello di vincere ulteriori trofei con la maglia rossonera, continuando a migliorare le proprie prestazioni e collezionando presenze.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha avuto un ruolo fondamentale nel suo ritorno, evidenziando l’importanza di una guida esperta per il rilancio del Milan. Saelemaekers ha sottolineato come l’allenatore sia in grado di trasmettere la mentalità vincente e ha espresso la sua ambizione di riportare la squadra in Champions League, concentrandosi passo dopo passo.

Parlando delle sue versatile capacità, ha rivelato di aver ricoperto vari ruoli durante la carriera, mostrando disponibilità ad adattarsi alle necessità della squadra. Infine, il giocatore ha manifestato curiosità nell’allenarsi con Luka Modric e ha descritto Ricci, un nuovo compagno, come un giocatore di straordinarie qualità tecniche.