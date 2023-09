Saeco CA6903/01 Aqua Clean e filtro dell’ acqua (per Saeco e Philips caffè automatiche, confezione doppia)

Nessun disincrostamento fino a 5.000 tazze: la tecnologia AquaClean consente il divertimento più puro e senza preoccupazioni senza decalcificare con 8 filtri sostitutivi. (Base: tazze con capacità di 0,1 l, 8 filtri sostitutivi secondo le specifiche del dispositivo).

Brevettato wassse alternanza, protegge il circolo acqua tramite filtro con microfori – filtra anche particelle di polvere più piccoleImpedisce la formazione di calcare grazie alla tecnologia scambio ionico per acqua puraSemplice inserimento del filtro con il sistema Click & Go, funzione promemoria per il cambio filtro abilitando nel menuCompatibili per Saeco o Philips caffè automatiche (macchine che sono compatibili, dispongono di un adesivo Aqua Clean Al serbatoio dell’ acqua)

24,44 €