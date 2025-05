Sae Acquista la Storica Testata ‘Paese Sera’

Il Gruppo Sae ha acquisito Paese Sera, storica testata d’informazione della sinistra. Il contratto è stato firmato oggi presso la sede romana del gruppo, che edita anche quotidiani come Il Tirreno, La Nuova Sardegna e Gazzetta di Modena. La vendita è avvenuta per opera dell’imprenditore Massimiliano Picardi. Secondo quanto riportato da Prima Online, Paese Sera diventerà, a partire da ottobre, la testata nazionale del gruppo, utilizzata come supplemento per i quotidiani locali. Inoltre, avrà una redazione a Roma e Milano.

Fonte: www.adnkronos.com