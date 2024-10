SADE “Giovane Leone” – Nuovo Singolo da Ascoltare

Red Hot Organization ha annunciato l’uscita di una nuova compilation chiamata "Transa", che include diverse canzoni, tra cui la nuova traccia di Sade Adu, intitolata "Young Lion". Si tratta della prima nuova canzone di Sade dopo "Flower of the Universe" e "The Big Unknown" del 2018. "Young Lion" è stata prodotta da Aaron Taylor Dean e co-scritta con Dean e Ben Travers, ed è dedicata al figlio di Adu, Izaak, un uomo transgender. L’ultimo album di Sade, "Soldier of Love", risale al 2010.

La compilation "Transa", stilizzata come TRAНƧA, è suddivisa in otto capitoli: "Womb of the Soul", "Survival", "Dark Night", "Awakening", "Grief", "Acceptance", "Liberation" e "Reinvention". Ogni capitolo include collaborazioni e cover di brani eseguiti da oltre 100 artisti, tra cui Jeff Tweedy, Grouper, Hunter Schafer, Julien Baker, Laura Jane Grace, Lee Ranaldo, Devendra Banhart, e molti altri. "Transa" è prevista per il 22 novembre.

La tracklist della compilation è così articolata:

Capitolo I: Womb of the Soul

01 Mary Lattimore / Laraaji / Mizu / Jamal Shakeri: “Midnight Moon Pool”

02 Devendra Banhart / Blake Mills / Beverly Glenn-Copeland: “You Don’t Know Me”

03 Jeff Tweedy / Claire Rousay: “How Sweet I Roamed”

04 Heart Shaped / Christian Lee Hutson: “Same Train”

Capitolo II: Survival

05 Ana Roxanne / Nsámbu Za Suékama: “Star”

(… e così via per gli altri capitoli).

Capitolo III: Dark Night

11 Hunter Schafer / Cole Pulice: “Under the Shadow of Another Moon”

(… e così via).

Capitolo IV: Awakening

16 André 3000: “Something Is Happening And I May Not Fully Understand but I’m Happy to Stand for the Understanding”

(… e così via).

Capitolo V: Grief

21 Jlin / Moor Mother: “We’ve Been Through So Much”

(… e così via).

Capitolo VI: Acceptance

27 Helado Negro / Eileen Myles: “Just Last Night”

(… e così via).

Capitolo VII: Liberation

35 Green-House / Kelela: “Within Without”

38 Sade Adu: “Young Lion”

(… e così via).

Capitolo VIII: Reinvention

41 Nico Georis / KB Brookins: “Get Free”

(… e così via).

La compilation promette di offrire un’ampia gamma di musicisti e stili, rendendola un evento musicale atteso.