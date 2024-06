SACE: nuova Push Strategy da 200 milioni di euro a supporto dell’export delle PMI italiane in India

– SACE annuncia una nuova operazione di Push Strategy da 200 milioni di euro dedicata allo sviluppo di nuove opportunità di export Made in Italy in India per le imprese, in particolare PMI, che operano nelle filiere del settore energetico e infrastrutturale.

L’operazione vede SACE al fianco di Power Finance Corporation Ltd “PFC”, società controllata dal Ministero per l’Energia indiano che ha come mission il finanziamento e la promozione di progetti energetici e infrastrutturali nel paese. Nello specifico SACE ha garantito un finanziamento complessivo da 200 milioni di euro, erogato da HSBC, allo scopo di favorire il coinvolgimento di aziende italiane negli investimenti promossi e finanziati da PFC e di massimizzare le opportunità di business per le imprese italiane, facilitandone l’accesso al mercato indiano attraverso attività di Business Matching.

La Push Strategy è il programma di SACE che offre alle aziende italiane un passaporto per i mercati internazionali, garantendo finanziamenti a controparti estere che si impegnano ad aumentare gli acquisti di beni e servizi dall’Italia. Il Business Matching, elemento chiave della strategia organizzati da SACE in collaborazione con i principali attori del Sistema Paese, facilita incontri mirati tra aziende italiane ed estere per sviluppare nuove collaborazioni e ampliare le opportunità di export.

PFC è una società detenuta dal Governo Indiano, attiva nel settore dei servizi finanziari non bancari e finanzia principalmente progetti nel settore energia: dalla produzione, a trasmissione a distribuzione di energia, inclusa quella proveniente da fonti rinnovabili.

“Siamo orgogliosi di supportare grandi player globali basati in India come PFC nella strategia di diversificazione e di contribuire alla crescita del Made in Italy e di farlo, ancora una volta, con il nostro programma Push Strategy” ha dichiarato Michal Ron, Chief International Officer di SACE. “La Push Strategy si conferma un’operatività strategica per aprire nuove rotte per l’export delle nostre PMI e per rafforzare i rapporti di grandi buyer internazionali con l’Italia”

“PFC è da sempre all’avanguardia nell’adozione di modalità innovative di penetrazione nei mercati esteri” ha dichiarato Parminder Chopra, Presidente e Amministratore Delegato di PFC.