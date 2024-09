Sacchetti per Scarpe e Reggiseni – 2 Pezzi con Cerniera per Lavaggio e Viaggio

11,99€

Pulisci le tue scarpe senza problemi.

Struttura compenetrabile

Gli strati a rete della borsa consentono la penetrazione dei detergenti. Le scarpe si lavano completamente mentre sono protette nella borsa.

Lava e indossa più spesso

Con un regolare lavaggio, le scarpe sono disinfettate e sembrano nuove. Le nostre borse di qualità eliminano ogni preoccupazione e facilitano l’uso in lavanderia. Mai stanchi di lavare scarpe.

Chiusura intelligente

La chiusura a zip assicura una protezione affidabile per scarpe delicate e lavatrice, tenendo le scarpe nella borsa. Ricordarsi di infilare la cerniera sotto la fascia di chiusura dopo averci messo le scarpe.

Contenuto doppio: 2 pezzi inclusi, entrambi di grandi dimensioni (40 cm x 25 cm x 25 cm), per soddisfare le vostre esigenze personali.

Rete rinforzata: tre strati di rete rendono la borsa estremamente robusta. Non solo protegge le scarpe, ma tengono sabbia e corpi estranei nella borsa per evitare danni alla lavatrice.

Materiale consistente: realizzati in poliestere di alta qualità, resistente ad abrasioni, strappi e corrosione, i sacchetti garantiscono una lunga durata.

Chiusura affidabile: la chiusura a cerniera e le cuciture rinforzate, rendono la borsa resistente ai processi di lavaggio. La struttura della cerniera impedisce alla zip di impigliarsi e danneggiarsi.

Cosa offriamo: un paio di borse per scarpe da lavanderia, 18 mesi di garanzia, rimborso incondizionato e l’assistenza del nostro servizio clienti.