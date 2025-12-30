Sacchetti igiene cane Amazon, 900 pezzi, dispenser inclusa

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €16.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Amazon Basics Dog Hygiene Bags with Dispenser and Leash Clips, Unscented Unscented 900 Pieces (60 Packs of 15 Bags)

Benvenuti nella soluzione ideale per la tua routine di passeggio con il tuo cane!

La routine prima della passeggiata può essere caotica, ma con i sacchetti per cani AmazonBasics, potrai dimenticare il problema di dover cercare un sacchetto per raccogliere i bisogni del tuo amico a quattro zampe. Questa confezione di 900 sacchetti include un pratico dispenser nero e una robusta clip per fissaggio al guinzaglio, in modo da poter avere sempre a portata di mano tutto ciò che ti serve.

Fate la scorta e dite addio alla ricerca infinita di un sacchetto!

Con 60 rotoli di 15 sacchetti ciascuno, potrai essere certo di avere sempre abbastanza sacchetti per le tue esigenze. E se incontri qualcuno in cerca di un sacchetto per il proprio cane, potrai condividerne uno dei tuoi. I sacchetti sono progettati per essere facili da usare e igienici, con un design anti-perdite che ti permette di raccogliere i bisogni del tuo cane in modo sicuro e pratico.

Vantaggi pratici:

I sacchetti sono progettati per essere facili da usare e igienici

Il dispenser e la clip per guinzaglio sono inclusi per offrire la massima praticità

I sacchetti sono a prova di perdite per essere sicuri e igienici

La confezione include 900 sacchetti, sufficienti per un lungo periodo di tempo

Il design anti-perdite offre praticità sicura e igienica

Ogni sacchetto misura 22,9 x 33 cm, offrendo tanto spazio per risvoltare la borsa sulla mano, raccogliere i bisogni e gettare il sacchetto. Il design anti-perdite offre praticità sicura e igienica con tanto spazio sulla cima per poter fare un nodo sicuro.

Se hai appena accolto un cucciolo, questi sacchetti sono un must!

Che si tratti di un cane salvato da un canile o del tenero cucciolo di amici, i sacchetti AmazonBasics con dispenser e clip per guinzaglio sono un’aggiunta simpatica anche per un cesto regalo per un nuovo cucciolo, insieme a giocattoli e biscotti.

Acquista ora e dimentica il problema di dover cercare un sacchetto per il tuo cane!