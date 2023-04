Saccheria F.lli Franceschetti, ok soci a bilancio e cedola 0,041 euro

– L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Saccheria F.lli Franceschetti, società leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, sotto la presidenza di Luigi Wilmo Franceschetti, ed ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea ha deliberato inoltre di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 1.238.259,12: Euro 57.660,00 a riserva legale; Euro 817.728,62 a riserva “utili portati a nuovo”; Euro 362.870,50 a dividendo, mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,041 per azione, relativamente alle n. 8.850.500 azioni ordinarie in circolazione.

Lo stacco cedola n. 1 sarà l’8 maggio 2023 record date il 9 maggio 2023 e il dividendo ordinario sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2023.