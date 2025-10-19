Sabrina Schillaci: la forza della rinascita in Italia

Sabrina Schillaci, una giovane donna di Giussano con una grande passione per lo sport, vede la sua vita stravolta a causa di un tragico incidente insieme a suo marito Davide. Questa esperienza la spinge a combattere contro le avversità, portandola a una nuova scoperta di sé stessa e a un percorso di rinascita.

Sabrina, la prima di tre fratelli, nutre fin da piccola un amore per lo sport, che considera una parte fondamentale della sua vita. Inizia a praticare atletica leggera, ma un brutto episodio la dissuade dai suoi sogni. Decide quindi di studiare Architettura al Politecnico di Milano, dove conosce Davide, con cui instaurerà una solida relazione culminata nel matrimonio.

Un cambiamento drammatico si verifica quando, durante una festa, Davide subisce un grave incidente che lo lascia paralizzato. Da quel momento, Sabrina diventa caregiver a tempo pieno, ma questa situazione la porta a trascurare il proprio benessere e a vivere un periodo di grande difficoltà e depressione. Solo col tempo comprende che la sua infelicità è legata alle sue paure personali.

In cerca di un nuovo significato nella vita, Sabrina e Davide si concedono una pausa a Nizza. Qui, assistendo a una gara di Ironman, Sabrina trova l’ispirazione per riprendere il controllo della sua vita. Comincia ad allenarsi con determinazione, partecipando a un triathlon e completando il suo primo Ironman.

Nel 2017, Sabrina avvia il progetto “Race Across Limits”, per incoraggiare gli altri a superare i propri limiti attraverso il coaching. Inoltre, crea il programma “Perché io me lo merito” per supportare i caregiver. La sua storia è un esempio di resilienza, dimostrando che anche dopo una crisi profonda si può riscoprire la propria forza interiore.