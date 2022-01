Sabrina Salerno oggi pomeriggio è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove, parlando del figlio, ha preso ufficialmente le distanze dal personaggio provocante che le era stato affibbiato negli anni ’80 e ’90.

“Mio figlio quando era più ragazzino, un po’ per gelosia, mi ha detto ‘copriti copriti‘, ma altrimenti non commenta nulla è molto distaccato da questo mondo. Ha elaborato molto bene il personaggio ‘Sabrina Salerno’, penso che ci sia anche molta stima”.

Era infatti il 1991 quando Sabrina Salerno insieme a Jo Squillo si presentarono sul palco del Festival di Sanremo con la hit Siamo Donne. Brano che, a discapito del tredicesimo posto conquistato, ottenne un enorme successo in radio.

“Del mio passato non rifarei tante cose, altre le rifarei ma in maniera diversa” – ha continuato Sabrina – “A Sanremo ad esempio avevo un outfit bruttissimo che non mi rappresentava per niente, l’ho messo perché volevo fare un po’ la provocante perché cantavo che siamo donne ed oltre le gambe c’è di più. Ma per me è stato difficile perché il personaggio di ‘Sabrina Salerno’ era all’epoca molto distante dal mio carattere”.