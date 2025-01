Sabrina Salerno Completa la Radioterapia per il Tumore al Seno: ‘Un Percorso Difficile’

Sabrina Salerno ha annunciato su Instagram di aver concluso il ciclo di radioterapia iniziato il 9 dicembre 2024, dopo aver scoperto di avere un tumore maligno al seno durante una mammografia a settembre. Nel suo video, ha condiviso che l’ultimo giorno di radioterapia è stato un momento importante, definendo il percorso come “tosto”. L’intervento chirurgico di quadrectomia avvenuto a novembre ha rimosso il tumore senza la necessità di una mastectomia. Sebbene l’intervento sia stato fisicamente gestibile, la vera sfida per Salerno è stata mentale, poiché rivivere ogni sera la diagnosi causava angoscia.

Nel video, la cantante ha espresso gratitudine a chi le ha offerto supporto e conforto durante questo difficile periodo. Ha sottolineato l’importanza dei commenti positivi e dei consigli da parte di chi aveva già affrontato situazioni simili, che hanno contribuito a darle coraggio e rassicurazioni.

Il 2024 è stato un anno particolarmente impegnativo per Sabrina, che ha continuato a lavorare nella sua carriera artistica mentre affrontava le cure. Ha condiviso di aver trascorso due mesi e mezzo in Spagna, seguito da impegni in Francia e America per concerti. Inoltre, ha dovuto affrontare un infortunio ai legamenti a gennaio, complicando ulteriormente la gestione dei suoi impegni.

Malgrado le difficoltà, Sabrina non ha mai abbandonato l’attività fisica, descrivendola come essenziale per il suo equilibrio. Ha rivelato che la palestra è stata un’alleata nei suoi allenamenti, aiutandola a mantenere la forza sia fisica che mentale. Con la fine della radioterapia, Salerno chiude un capitolo difficile della sua vita. Ha espresso soddisfazione per come ha affrontato la situazione, rimanendo positiva, anche se ha mantenuto un atteggiamento prudente nei confronti delle incertezze future. Infatti, ha affermato di non voler sottovalutare le problematiche legate a situazioni come questa e ha preferito non fare previsioni sul 2025.