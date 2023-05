Sabrina Salerno chiede una perizia per smentire una notizia: “Mi perseguita da 30 anni”

Sabrina Salerno da trent’anni è “perseguitata” da una fake news che la riguarda e che la indispettisce parecchio. Per questo motivo, tre decenni in ritardo, ha deciso di mettere la parola fine chiedendo una perizia a uno specialista.

A suo dire, infatti, molti l’accuserebbero di essere ricorsa alla chirurgia estetica per gonfiare il davanzale. Una fake news che oggi stesso Sabrina Salerno ha smentito con una nota stampa pubblicata nientemeno che da un chirurgo plastico che l’ha visitata.

“Vedo in data in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina nata il 15.03.1968 a Genova. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al sen0. E’ in follow up mamografico ed ecografico da circa 20 anni. Ultima mammografia il 09.06.2022: negativa”.