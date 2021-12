Sabrina Salerno è nel cast di Ballando con le Stelle e Jo Squillo lo ha scoperto solo una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. La sua reazione fu molto positiva ed ora, fra le pagine di SuperGuidaTv, ha confermato quanto detto.

“Mi piace molto quel tipo di programma, racconta di più dell’artista. Sono fiera e orgogliosa che Sabrina stia facendo Ballando con le Stelle, sapevo che era una persona di talento, faccio il tifo per lei e lei anche ha fatto il tifo per me. Mi piace molto questa cosa che rimaniamo comunque sempre molto legate. Quindi si, mi piacerebbe molto fare un’esperienza come quella, forse nel futuro”.

Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle, Jo Squillo: “Magari in futuro anche io”

Ora che Milly Carlucci ha annullato la regola del divieto di partecipare ad altri reality show prima di Ballando con le Stelle, Jo Squillo ha tutte le carte in regola per presentarsi in diretta su Rai1 e ballare una coreografia col niqab.

“Purtroppo non mi hanno mai proposto di fare il giudice di un talent” – ha continuato Jo Squillo – “Però mi piacerebbe moltissimo perché di musica me ne intendo e perché voglio essere dalla parte dei giovani. Io sono stata una delle prime in Italia a creare un talent, si chiamava “Scorribanda”. Abbiamo dato la possibilità a dei giovani di fare dischi, concerti in Lombardia, a Milano e zone limitrofe, e ti cito dei gruppi come i Timoria da dove è poi uscito Francesco Renga, poi Morgan con il suo gruppo i Bluvertigo, ma anche tantissimi altri gruppi che ancora oggi raccontano la musica rock. Erano gli anni 80/90, oggi ci sono i grandi show, noi lo facemmo con altre possibilità di racconto, però è stato determinante. Mi farebbe piacere produrre un disco delle sorelle Selassié”.

E sul disco delle sorelle Selassié prodotto da Jo Squillo, Maria io esco.