Sabrina Pausini critiche alla cugina e lutto familiare

Dopo la morte di Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, sua figlia Sabrina ha espresso il suo disappunto rifiutando qualsiasi accostamento al nome della cugina. Sabrina ha rivelato di non avere buoni rapporti con la parte di famiglia legata alla famosa artista e ha dichiarato di non desiderare la loro presenza ai funerali.

Nelle sue parole, Sabrina ha sottolineato che il legame familiare è solo formale, poiché la famosissima cugina e la sua famiglia non si sono mai interessati a lei e a suo padre. Ha anche criticato i giornalisti che hanno accostato il suo nome a quello di Laura, auspicando una maggiore accuratezza nell’informazione.

Inoltre, Sabrina ha espresso la sua rabbia nei confronti dell’uomo che ha investito e ucciso suo padre, affermando: “Era mio padre e me l’hanno ammazzato. Voglio vederlo in faccia.” Questo lutto è particolarmente difficile per Sabrina, che aveva già perso la madre quando era giovane.

In passato, Laura Pausini aveva espresso affetto e stima per Ettore, dichiarando pubblicamente di essere orgogliosa di lui e dei medici che lo avevano assistito, evidenziando il forte legame affettivo nonostante le differenze caratteriali tra i due. Ora, dopo le parole di Sabrina, il silenzio di Laura assume un significato più profondo, creando attesa per una sua eventuale risposta.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo