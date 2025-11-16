Sabrina Pausini attacca Laura: il funerale del padre escluso

Sabrina Pausini, cugina della cantante Laura, ha rivelato perché non desiderasse la presenza dell’artista al funerale di suo padre Ettore, recentemente scomparso a causa di un investimento da parte di un pirata della strada mentre era in bicicletta. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media subito dopo il decesso, quando Sabrina ha pubblicato un durissimo messaggio sui social, affermando che i legami familiari con Laura sono “solo sulla carta”.

Sabrina ha spiegato che non ha mai ricevuto supporto né dai suoi parenti, né tantomeno dalla cantante, nei “momenti critici” della sua vita, per questo ha chiesto la loro assenza ai funerali. “Nei momenti difficili non ci sono mai stati. Per questo ho chiesto che non partecipassero,” ha detto. Laura non è apparsa alle esequie, mentre il padre di quest’ultima, Fabrizio, ha preso parte alla cerimonia.

Il riferimento ai momenti critici riguarda le gravi malattie affrontate dai genitori di Sabrina. Sua madre è morta dopo una lunga battaglia con un tumore e nel 2012 anche suo padre ha combattuto contro un cancro. Sabrina ha aggiunto: “Non è scontato esserci. Noi abbiamo avuto la nostra vita, loro la loro”.

Sabrina ha sottolineato che non intende riconciliarsi con Laura. Intervistata da “DiPiù”, ha dichiarato: “Una pace? No, no e no. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà”. Laura, da parte sua, ha scelto di non commentare le parole della cugina, ma poche ore dopo la sepoltura ha postato un messaggio su Instagram dedicato a Ettore: “Ciao zio. Tu sai, io so. Riposa in pace. Ti voglio bene”.