Sabrina Paravicini e il tumore: come sta oggi l’attrice

Sabrina Paravicini ha pubblicato un post su Instagram, attraverso il quale ha voluto rivelare le tappe della sua condizione. La nota attrice ha dovuto affrontare un brutto male al seno e oggi si è sottoposta ad una nuova operazione per la ricostruzione. Il suo desiderio è stato esaudito.

C’è stato un primo tempo che è stato tutto mio. C’è stato un secondo tempo che era mio di Nino e dell’autismo. C’è stato un terzo tempo che era mio, della diagnosi di cancro e delle cure salva vita: chemioterapia, mastectomia, radioterapia e anticorpi monoclonali (e anche un po’ del Covid). Oggi è iniziato il quarto tempo: il tempo della ricostruzione. Desideravo tornare come prima. Speravo che il mio seno destro, quello sano, non fosse toccato, ne con una protesi, ne con una mastopessi per tirarlo su e allinearlo.

Non volevo altre cicatrici, altri drenaggi, non volevo una taglia più grande della mia. Non era scontato, il chirurgo plastico valuta durante l’intervento cosa sia meglio fare. Inserisce la protesi, controlla la simmetria, eventualmente la cambia (ci sono sempre 2,3 protesi di diverse misure in sala operatoria, ti mettono seduta mentre dormi e si assicurano che sia tutto simmetrico).

La gioia di Sabrina Paravicini dopo l’intervento

Non appena Sabrina Paravicini si è svegliata dall’intervento, aveva un solo pensiero in testa. Chiedere ai medici se avessero toccato il suo seno destro. E la gioia è stata incontenibile, quando si è sentita rispondere che non lo avevano toccato, che andava bene così com’era.

L’attrice non voleva altre cicatrici sul suo corpo, già segnato da quel brutto male che le ha stravolto la vita:

Gratitudine, gioia, qualcosa di molto vicino alla felicità.

Una vita la sua, suddivisa da quattro tempo. Finalmente tutto sta tornando alla normalità, la Paravicini sta bene e mostra il suo sorriso su Instagram.