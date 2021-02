Sabrina Marchetti, la donna e YouTuber affetta dalla sindrome di Tourette e già protagonista delle scorse edizioni del dating show Primo Appuntamento, è tornata in tv per cercare una donna. Perché Sabrina, come confessato anche con un video su YouTube, è apertamente bisessuale.

“Siccome hanno mandato uno spezzone su Real Time, posso dirlo. E lo dico, anche se qualcuno potrebbe dirmi ‘che c***o lo fai fare il coming out, ma come diceva mia nonna: non cagare sulla neve perché prima o poi si scopre”.

La Marchetti a questo punto ha raccontato di quando, anni fa, la sua fidanzata le aveva chiesto la mano durante una passeggiata sul lungo mare.

“Lei sentiva il bisogno di dirlo, io no. Pensavo ‘ma a chi interessa, a chi dobbiamo farlo vedere?’, mentre per lei era importante”.

Sabrina ha poi confessato che il primo bacio lo ha dato proprio ad una ragazza quando aveva 14 anni.

“Sono diventata tossicodipendente e durante quel periodo ho avuto anche rapporti con uomini, non capivo più niente. Solo una volta entrata in comunità ho conosciuto una ragazza [lesbica, ndr] ed a me piaceva. Così ho iniziato un po’ a capire… Ma poi mi sono sposata, ho fatto un figlio meraviglioso. Solo dopo essermi divorziata, su Facebook, ho conosciuto una donna che ha risvegliato il mio essere nascosto. E ci siamo innamorate. Abbiamo vissuto una storia bellissima”.

La YouTuber ha poi svelato di aver frequentato altre donne lesbiche e pure donne transessuali.

“Avevo paura, perché pensavo ‘sono stata una ex tossica, ho la sindrome di Tourette che è invalidante ma molto visibile come patologia‘, insomma, ho spesso subito bullismo, ma ho sentito dentro di me l’esigenza di dirlo. Il primo a cui l’ho confessato è stato il prete della comunità che mi ha risposto ‘l’amore è incondizionato‘”.

Dopo il divorzio la Marchetti ha avuto storie solo con donne, ma si identifica come bisessuale “anche se odio le etichette”.

“Dopo il prete ho fatto coming out con qualche amico ed infine con mio figlio, che mi ha risposto ‘mamma, ma io già lo avevo capito‘.” Da quel momento ho preso così tanta forza che ho detto ‘posso spaccare il mondo!’, ora mi sento libera, finalmente, anche mia mamma mi ha accettata”.

Sabrina Marchetti a Primo Appuntamento

“Quando mi ha chiamato Real Time per Primo Appuntamento sono andata la prima volta per cercare un uomo, la seconda volta per cercare un altro uomo, ma quando mi hanno richiamato ho detto ‘va bene, ma ora cerco una donna’. […] L’esperienza mi ha fatto capire che io devo essere amata per quella che sono. Non devo nascondermi dietro una veste che non è mia. Adesso ho il coraggio di dire quello che avevo nel cuore da tanti anni: sono qui per cercare una donna“

Ecco il video: