Sabrina Ma conquista Venezia con il suo memoir provocatorio

Sabrina Ma ha fatto il suo esordio narrativo con il memoir “La forma del cetriolo – Gli uomini che ho incontrato, vissuto e lasciato andar via”, presentato anche all’82^ Mostra del Cinema di Venezia. Questo scritto, edito in self-publishing, ha riscosso un grande successo, arrivando al numero 1 nella categoria erotici su Amazon, con diverse recensioni a cinque stelle.

Il libro è un viaggio attraverso le esperienze amorose di Sabrina, una donna moderna che esplora diverse forme di sentimento, inclusa la fluidità. Le sue storie mettono in luce le molteplici emozioni umane, alternando passioni, trasgressioni e romanticismi a relazioni tossiche. La scrittura è veloce e riflette il ritmo della vita attuale, con una protagonista che parla direttamente ai lettori, permettendo loro di identificarsi nelle sue vicende.

Sabrina Ma, che nella vita quotidiana è giornalista e social media manager, ha dichiarato di voler offrire una forma di moderna educazione sentimentale, sottolineando l’importanza di dare voce a una donna che parla di sesso. Ha invitato anche i lettori a condividere le proprie esperienze per confrontarsi e supportarsi.

L’autrice ha presentato il suo libro in diverse occasioni, compresa la Casa degli Autori durante la Mostra di Venezia, e ha incontrato i lettori anche a Ischia e Casale Monferrato. Il tour di presentazione continua, aumentando l’apprezzamento attorno al suo memoir. “La forma del cetriolo” è disponibile su Amazon sia in formato digitale che cartaceo.