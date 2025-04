Sabrina Impacciatore, dal rapporto con una donna alla confessione: “Ho pensato di essere trans”

Sabrina Impacciatore, ospite a “Belve”, ha fatto dichiarazioni insolite riguardo alla sua identità di genere e alle esperienze personali. Sebbene sia una donna cisgender, ha rivelato di aver spesso avvertito una sensazione di intrappolamento in un altro corpo. Ha condiviso un aneddoto in cui un cantautore famoso l’ha scambiata per una persona transgender, rivelandole che non era un problema per lui.

In merito al suo orientamento sessuale, ha ammesso di aver avuto una relazione di una sola notte con un’altra donna, precisando che la persona in questione l’ha contattata più volte in seguito, ma lei ha preferito allontanarsi da quella situazione, paragonandosi a un uomo in fuga.

Durante l’intervista, Impacciatore ha anche affrontato il tema delle droghe, ammettendo di averne provate molte. Tra queste, ha trovato affascinanti le sostanze allucinogene, raccontando un’esperienza vissuta in Thailandia, dove ha avuto una visione di Jim Morrison che camminava sulle acque. Ha anche rivelato di aver provato la cocaina “saltuariamente e tanto tempo fa” e di non riuscire a fumare marijuana, poiché le provoca svenimenti.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato stupore e interesse, offrendole l’opportunità di esplorare temi complessi della sua vita in modo aperto e senza filtri.