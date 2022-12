Sabrina Impacciatore conquista l’America: ospitate nei più famosi talk show

In Italia Sabrina Impacciatore è tra le attrici più famose e adesso stanno imparando a conoscerla anche in USA. La comica infatti è nel cast della seconda stagione della serie di successo The White Lotus e con l’occasione del finale è volata in America, dov’è stata invitata in diversi show, da The Talk al Jimmy Kimmel Live. E proprio da Jimmy Kimmell Sabrina Impacciatore ha parlato della sua carriera nel nostro paese e di quando è stata fidanzata per tre anni ed ha vissuto in California.

“Se è strano stare in un paese straniero dove tutti parlano un’altra lingua? No per me è assurdo stare qui nel tuo show! Sappi che sei molto amato anche in Italia. I miei amici staranno impazzendo adesso. Essere qui è come un sogno che si avvera, è davvero un momento incredibile.

Sì, sono di Roma, ma sono già stata qui negli Stati Uniti. Sono stata fidanzata per tre anni, non avrei dovuto dirlo ma l’ho fatto. Vivevo a Ojai, poi lui mi ha lasciato, ma non so perché lo stia dicendo, magari lui sta guardando la televisione in questo momento, quindi dimenticatelo.

La mia carriera in Italia? Ho iniziato come comica, ho lavorato in molti programmi televisivi. Poi nel 2000 si è realizzato il mio sogno e ho iniziato a recitare nei film. Sul mio diario di bambina c’era scritto che la mia vita sarebbe stata un film. Molto spesso è un film horror, ma non avevo specificato il genere. Se ho visto il finale della serie? Sì, ma non da sola, di solito organizzo le serate con i miei amici e vediamo insieme gli episodi”.