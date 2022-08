Senza alcuna ombra di dubbio la maggior parte delle persone conosce Sabrina Ghio per aver partecipato a Uomini e Donne. Il 25 agosto 2022 la donna è convolata a nozze con Carlo Negri. la cerimonia si è svolta in Comune, in Puglia. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

La stessa Ghio ha condiviso le foto del matrimonio con tutti i suoi fan sul suo profilo Instagram. L’ultimo scatto ritrae le mani dei coniugi con indosso le fede nuziali. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Marito & Moglie 25.08.22

Sabrina Ghio al matrimonio: l’abita da sposa

Per le sue nozze, Sabrina Ghio ha indossato un meraviglioso abito bianco caratterizzato da una rosa enorme in vita. Per quanto riguarda l’acconciatura, l’ex volto del programma condoto da Maria De Filippi ha deciso di lasciare i suoi capelli scolti e naturale. Invece lo sposo ha indossato un completo blu senza cravatta e papillon.