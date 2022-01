Una meravigliosa notizia dopo tanto dolore arriva dalla famiglia di Sabrina Ghio. L’ex ballerina di Amici è di nuovo incinta! La donna aspetta il suo secondo figlio da Carlo Negri.

A darne notizia è stata proprio l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne che sui social ha dato la bella notizia con grande gioia. Sabrina Ghio ha vissuto dei lunghi mesi di sofferenza dati da una brutta malattia.

Si trattava di un processo tumorale scoperto all’inizio che l’ha costretta ad un intervento chirurgico. Ora, dopo tanto dolore finalmente la ballerina torna a splendere:

Quanto amore può contenere un cuore? Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… Solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… Quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora…