Il Festival di Sanremo questa sera chiuderà alla grande con Sabrina Ferilli che già in conferenza stampa ha dato il meglio di sé. Divertentissimo l’aneddoto di quando le è stato chiesto di fare la prima donna del Festival.

“Ad un certo punto durante le festività mi viene la cervicale e mi danno una serie di farmaci e cortisone. Io – non prendendo mai medicine – ho vissuto sei/sette giorni cotta e in trans come un drogato di crack. Quando mi chiama Presta [il manager, per proporle Sanremoi, ndr] dico subito di sì, ma poi mi incomincia a salire il dubbio che non mi avesse chiamato un c*zzo di nessuno. Perché io in quei giorni chiamavo mio padre e gli dicevo ‘ieri ti ho detto’ e lui ‘ma ieri non ci siamo sentiti’. Quindi ho pensato, ma sarà vera sta cosa? Solo non sapevo come farmelo riconfermare, dato che lui mi aveva detto ‘mi raccomando silenzio, non dirlo a nessuno’.

Quando dici sì a Sanremo è come se fossi catturato dalla squadra del KGB. Ti dicono: non parlare, non dire, non fiatare, rimani chiusa in casa.. Cose da 007. Quindi dico ‘se gli dico facciamo Sanremo? lui può pensare ‘vuole la risposta per poi girarla a qualcuno’. Quindi ho passato due/tre giorni in trans, poi ho preso coraggio e lunedì gli ho detto ‘che bello facciamo Sanremo’ così ho pensato ‘o mi risponderà che c*zzo stai a dì oppure sì che bello’ e mi ha risposto sì sono felice. Allora è andata”.