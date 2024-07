Sabrina Ferilli replica a chi insinua abbia litigato con Maria De Filippi

Non soltanto colleghe, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono anche due vere amiche e il loro rapporto da anni va oltre le telecamere e gli studi televisivi. In questi giorni però un utente ha messo in dubbio la solidità dell’amicizia tra l’attrice e la conduttrice di Amici e l’ha fatto usando però un italiano sgangherato: “Scusami la domanda, ma ti ai lasciata con Maria De Filippi? No, perché nn ti vedo più insieme con lei“.

La nostra adorata Sabrina nazionale ha risposto a modo suo: “Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno“. Onestamente ci stava anche un finale più colorito…



Comunque la Ferilli in realtà sta frequentando la De Filippi anche in queste settimane, visto che le due hanno registrato le prime puntate della nuova edizione di Tu Si Que Vales.

“Ho un bel rapporto con lei, e nutro per Maria grande stima. Maria è tra le persone più serie che io abbia mai conosciuto in televisione. Devo dire che è l’unica, nemmeno mio padre ha questo potere su di me. Nemmeno mio padre ha questo potere. Non riesco a dire di no aa Maria. Potrei fare qualsiasi cosa per lei e e questo è pericoloso. L’ho detto in famiglia: “Nessuno di voi ha il potere su di me che ha lei”.

Con lei mi diverto, ha una testa da professoressa inglese, è abbastanza rigida. A me piace prenderla dalla parte opposta e spiazzarla con qualche parolaccia. La faccia sua è sempre straordinaria, rimane sempre pietrificata. Siamo Gianni e Pinotto.

Lei è un demonio, un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà. Lei mi conosce, sa quello che può farmi, se non fosse così io le vieterei quasi tutto. Una volta mi ha chiamato alle due di mattina per dirmi ‘Cretina, ho visto il tuo film, è un capolavoro’. […] Mi fido di lei e ci vogliamo molto bene, la nostra è una vera amicizia”.