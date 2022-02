Si è tanto parlato di presunte tensioni tra Sabrina Ferilli e Amadeus, però il conduttore nell’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo ha smentito categoricamente tutti questi rumor. In molti però si continuano a chiedere a chi fosse rivolta la frase che Sabrina nazionale ha detto nel backstage del Teatro Ariston: “Questo fa il pezzo di me**a“. L’attrice ha provato a risolvere questo mistero in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli nel programma di Radio Capital, Le Mattine.

“La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Sono delle ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato…ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto! Chissà a chi stavo dicendo, a te sicuro l’avrei detto Selvaggia”.

Purtroppo questo giallo resta irrisolto, anche se sappiamo che il pezzo di M non era Amadeus, tra lui e la Ferilli infatti non c’è stata nessuna litigata.

“La mia canzone preferita di questo Festival di Sanremo? Guarda ti dirò la verità, quella che ha vinto di Mahmood e Blanco, però mi è piaciuta tano anche Elisa, come da podio insomma.

Se ero agitata? Sanremo agita tutti, anche me. Oltre al fatto che hai una platea immensa, ma agita perché è un palcoscenico speciale. Anche per i cantanti è così, non soltanto per chi conduce. Non è che fai prove per mesi e ti rapporti con il tuo compagno per troppo tempo, fai soltanto delle prove per capire dove entrare e dove uscire. A parte quello nulla di più e resti in sospeso fino alla fine. In tv invece di solito fai molte prove e collaudi tutto quello che farai in diretta. A Sanremo diciamo che c’è tutta una grande incognita”.