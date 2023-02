Sabrina Ferilli, il gesto per l’amica Maria De Filippi: “Arrivo”

Tra le più grandi amiche di Maria De Filippi c’è sicuramente Sabrina Ferilli. L’attrice de Le Ali Della Vita in questi giorni si trovava in Giappone, ma appena ha sputo della scomparsa di Maurizio Costanzo ha prenotato un volo per l’Italia. Ieri sera Sabrina Ferilli ha pubblicato una foto all’aeroporto di Tokyo con scritto ‘arrivo‘. Tutto questo per stare accanto all’amica.

Negli anni la Ferilli ha parlato in più occasioni del rapporto che la lega a Maria De Filippi. Le due donne si conoscono da più di vent’anni e sono molto amiche.

“Io e lei ci conosciamo da vent’anni, vado nelle sue trasmissione a occhi chiusi. Si è conquistata la mia fiducia e credo sia reciproco. Siamo diverse. Lei è molto più audace e imprudente di me. Anche se, magari, guardandoci da fuori si può pensare il contrario.

Quella signora lì voi non sapete chi è veramente, è il contrario di quello che sembra. Lei studia come mettermi in difficoltà. Anche se io vado da Gerry o da Rudy, Teo e chiedo sapete se Maria fa qualche scherzo, se arriva qualcuno… “No, no”, lei prepara completamente tutti, compresi gli autori al silenzio totale nei miei confronti. Una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma. Mi voleva fare i complimenti per il film. Da qui capite tutto.

Certe cose mica le permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro.

Non solo amicizia, tra noi c’è tanta stima. Lei è tra le persone più serie che ho conosciuto in tv. Credo che sia l’unica, neanche mio padre ha questo potere: non riesco a dire di no a Maria. È l’unico tassello, dove potrebbe succedere di tutto. Potrei fare qualsiasi cosa per lei, questo è pericoloso, ho un debole proprio. L’ho detto in famiglia: nessuno ha il potere su di me che ha Maria!”