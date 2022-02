Sabrina Ferilli non ha deluso le aspettative ed è stata un tornado di simpatia arrivato al Teatro Ariston per la finale di Sanremo. Molti telespettatori però si sono lamentati degli spazi ridotti avuti dalla co-conduttrice e qualcuno ha anche ipotizzato di tensioni con Amadeus. Inoltre sul finale della serata, si è anche sentita Sabrina Ferilli che era nel backstage: “Perché fa il pezzo di M“.

Amadeus si è ritrovato una Ferilli navigata e padrona della scena (che un Sanremo potrebbe davvero condurlo, lo ribadisco), non l’ultima delle statuine. Qui è evidente il malcontento di Sabrina mentre non le viene ceduta parola durante la presentazione di Emma #Sanremo2022 pic.twitter.com/sv231BSuxm

Stamani durante la conferenza stampa, un giornalista ha chiesto ad Amadeus della presunta tensione con Sabrina Ferilli. Il presentatore del Festival però ha smentito i rumor e ha detto che la frase ‘pezzo di M’ era probabilmente riferita ad un incidente che l’attrice ha avuto dietro le quinte, quando è inciampata.

“Mai stata nervosa con me Sabrina Ferilli, c’era anzi un siparietto quasi mai voluto. La realtà è che Sabrina era inciampata su un cavo o su un pezzo di legno e ha detto di tutto e di più. Me lo dicono gli autori perché io non ero lì. Era inciampata dopo essere rientrata, c’era tutto un gioco di specchi ed ha avuto questo piccolo incidente, così per 5 minuti ha detto ogni cosa.

Le altre presenze femminili, finito il loro momento sul palco, tornavano nel camerino. Sabrina invece è sempre rimasta su uno sgabello, dietro le quinte, intrattenendo chiunque e parlando con tutti. Ha parlato con tutti gli addetti, i tecnici, con chi portava i fiori. Lei è una persona di una simpatia incredibile e parlava come parla normalmente, quindi senza che fosse riferito a nessuno credo. La terminologia colorita, che apprendo ora si è sentita in audio, sarà stata riferita a qualcosa che è accaduto dietro le quinte, per ridere. Lei è stata di una simpatia e allegria travolgente, ha davvero animato il dietro le quinte”.