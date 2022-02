Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo ha portato senza dubbio il monologo più divertente dell’intera edizione. Dopo il ricordo degli attori di Ornella Muti, quello sul razzismo di Lorena Cesarini e quello sulla diversità che altro non è che unicità di Drusilla Foer, l’attrice romana ha deciso di portare un non-monologo ironico ed irriverente.

A distanza di giorni Selvaggia Lucarelli – in accordo con Sabrina Ferilli – ha rivelato su Instagram che c’è il suo zampino dietro quel monologo.

“Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e mai banali. Ripeto, ai SUOI pensieri, perché fin da subito ha detto, lei: io voglio portare leggerezza. Ti meriti tutto cara Sabrina Ferilli! (questo post è concordato con lei, no dietrologie please) 💓”

Fra le mille verità del monologo della Ferilli la parte più bella è quando ha preso bonariamente in giro Amadeus e Morandi per il loro rapporto di coppia con le rispettive mogli.

Geniale.

“Volevo tranquillizzare tutti. Vi vedo sull’attenti, pieni di preoccupazione per ciò che sto per dire. Rilassatevi. Ho una notizia da darvi. Non ho un monologo. Mi hanno detto di andare a Sanremo e farne uno. Sono due anni, però, che facciamo monologhi dentro casa, chiusi, soli, col lockdown” – si legge sul sito che ha ripreso il monologo – “Non ho niente contro i monologhi. Le mie colleghe hanno detto delle cose splendide e importanti. Le ho applaudite. Io però il monologo non ce l’ho. Ho pensato molto a cosa dire, a quale grande tema scomodare, di quale tragedia parlarvi, ma non ne ho trovato uno giusto, o forse sono già stati tutti trattati in passato.

Mi hanno detto di parlare di famiglia, di donne che fanno tanto per mandarle avanti. Hanno figli, lavorano, educano. È roba articolata ma io figli non ne ho. Sono un’attrice avviata e ho pure un marito benestante. Perché devo andare a tutti sulle palle così, de botto. Chi me lo fa fare.

Mi hanno detto di parlare di uomini. Non va bene che abbiano ancora il potere di decidere anche per noi donne. Ricoprono tutti i ruoli di comando nel lavoro. Bella idea, chiedo se posso fare questo monologo sugli uomini agli uomini che comandano. Non mi pareva il caso”.