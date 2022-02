Il Festival di Sanremo, nella sua 72esima edizione, è arrivato alla finale. Amadeus, in questa speciale occasione, ha invitato sul palco del Teatro Ariston, per stare al suo fianco, Sabrina Ferilli. Come ormai ben ricorderanno tutti, non è la prima volta che l’attrice prende parte al festival della canzone italiana.

Nel 1996 partecipa alla gara canora al fianco di Pippo Baudo, come co-conduttrice. Sabrina Ferilli, nella conferenza stampa, aveva scelto un outfit dai tratti sobri con pencil skirt a quadri.

Diverso è stato per la serata del festival, in cui la splendida attrice è apparsa con abito elegante lungo, sui toni del nude.

Ma di sicuro quello che ha attirato l’attenzione dei telespettatori sono stati i gioielli. Orecchini a forma di fiore regalano un tono di raffinatezza a una donna che della raffinatezza ne ha fatto bandiera. I gioielli vengono da una collezione di Petit Garden, in oro rosa 18 carati.

Ma ciò che fa la differenza sono i diamanti bianchi e champagne. La curiosità però è tanta. Qual è il valore di questi gioielli? Spulciando sul sito ufficiale del marchio si apprende che il loro costo e di 5.440 euro.

Ma il pezzo che fa la differenza appare sulle mani. Due anelli diversi, sempre a tema floreale, firmati Pasquale Bruni della collezione Giardini Segreti. Ispirati ai giardini della nobildonna a Corte delle segrete di Milano. Posti dove arte e cultura coesistono per formare la magia.

Oro rosa 18 kg impreziosito con diamanti bianchi e champagne. Il prezzo di questa collezione, di cui la donna sfoggia l’anello più grande (conta ben tre petali riempiti di diamanti) è di ben 13.160 euro.