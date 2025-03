SABRINA CARPENTER Ritorna al Primo Posto negli Album delle Chart UK: CHAPPELL ROAN Leader tra i Singoli

Sabrina Carpenter riconquista il primo posto della classifica degli album nel Regno Unito con “Short N’ Sweet”, che torna al vertice per la quarta settimana non consecutiva. Il miglior nuovo ingresso della settimana è degli Architects, che debuttano alla posizione numero 2 con “The Sky, The Earth & All Between”, il loro undicesimo album e secondo nella Top 10. La band metalcore di Brighton, già in cima alla classifica con “For Those That Wish To Exist” nel 2021, continua a ottenere successi nel rock britannico, imponendosi anche come album più venduto negli store indipendenti.

Al terzo posto si trovano i The Lathums con “Matter Does Not Define”, il terzo album consecutivo nella Top 5. In quinta posizione, i Doves entrano con “Constellations For The Lonely”, il loro sesto album in studio. Il trio di Wilmslow ha una carriera di oltre venticinque anni e può vantare tre album al primo posto, tra cui “The Last Broadcast” del 2002.

Un buon debutto segna anche il primo album solista di Bradley Simpson, ex frontman dei The Vamps, che entra al settimo posto con “The Panic Years”. Per quanto riguarda i singoli, “Pink Pony Club” di Chappell Roan raggiunge finalmente il primo posto, segnando il primo successo di questa cantante americana nel Regno Unito. Dopo aver sfiorato la vetta con brani precedenti, Chappell Roan celebra questo traguardo con una canzone che racconta la sua esperienza in un club gay di West Hollywood e il percorso di accettazione della propria identità queer. Infine, “Standing On The Shoulder Of Giants” degli Oasis è in vetta alla Official Vinyl Albums Chart, risultando il vinile più venduto della settimana.