SABRINA CARPENTER Reginetta degli Album UK, WHAM! Domina le Chart dei Singoli

Sabrina Carpenter chiude il 2024 con il titolo di Official Christmas Number 1 Album grazie al suo sesto album, “Short N’ Sweet”, che ritorna al primo posto nella Official Albums Chart per la seconda settimana non consecutiva. L’album aveva debuttato al vertice a settembre, superando il classico album natalizio di Michael Bublé, “Christmas”, che si posiziona al secondo posto. Sul podio troviamo anche Chappell Roan con il suo “The Rise And Fall of a Midwest Princess”, che risale di tre posizioni, chiudendo un anno eccezionale per questa artista indie-pop americana. Tra le nuove entrate, la band indie-rock The Reytons dal South Yorkshire con il loro live album “Clifton Park” debutta al quinto posto.

Nel segmento dei singoli, “Last Christmas” degli WHAM! si conferma il Christmas Number 1 del 2024, diventando un pezzo di storia delle classifiche ufficiali britanniche. Per la prima volta, infatti, una canzone ottiene per due anni consecutivi il titolo natalizio più ambito, coincidendo con il 40° anniversario del brano, che risulta il più ascoltato in streaming e acquistato fisicamente nella settimana.

In termini di vinili, The Reytons debuttano alla numero uno con il loro live album “Clifton Park”, segnando un successo significativo per la band. La top ten degli album e quella dei singoli riflettono l’eccezionale stato della musica pop e delle tradizioni natalizie nel Regno Unito.