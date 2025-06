Sabrina Carpenter: Nuovo Album “Man’s Best Friend” in Arrivo!

Sabrina Carpenter presenta il suo nuovo album “Man’s Best Friend”, in uscita il 29 agosto. Dopo il successo del singolo “Short n’ Sweet” e la nomination ai Grammy, l’artista anticipa il progetto con il brano “Manchild”, realizzato in collaborazione con Jack Antonoff e Amy Allen.

Inoltre, Carpenter ha recentemente partecipato al Primavera Sound di Barcellona e si prepara per altre performance a Londra e Chicago, continuando il suo Short n’ Sweet Tour in autunno. Durante il tour, si esibiranno anche Olivia Dean, Amber Mark e Ravyn Lenae.

Il singolo “Manchild” è già disponibile e ha generato un notevole interesse online, con un teaser che ha raggiunto 46 milioni di visualizzazioni in poche ore, suggerendo potenzialità di diventare un tormentone estivo.

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire Carpenter sui suoi canali social e visitare il suo store ufficiale.

Elaborazione AI: RassegnaNotizie.it

Fonte: www.newsic.it