SABRINA CARPENTER lancia ‘Short n’ Sweet Deluxe’ dopo i Grammy

Sabrina Carpenter, dopo aver conquistato tre Grammy Award, ha annunciato l’uscita di “Short n’ Sweet Deluxe”, un’edizione ampliata del suo ultimo album, prevista per venerdì 14 febbraio 2025. Questa nuova versione conterrà cinque brani inediti, oltre alle 12 tracce dell’album originale pubblicato ad agosto, per un totale di 17 canzoni. Sarà disponibile in diversi formati, tra cui doppio vinile colorato e CD. Una delle collaborazioni di rilievo è con Dolly Parton per la reinterpretazione di “Please Please Please”.

Attualmente al primo posto tra i musicisti più seguiti su TikTok, Carpenter ha recentemente consolidato il suo status nella musica pop internazionale, come dimostrano i tre Grammy Awards vinti nel 2025: Best Pop Vocal Album per “Short n’ Sweet”, Best Pop Solo Performance e Best Remixed Recording per “Espresso”. I suoi successi nelle classifiche sono notevoli, con “Espresso” che ha detenuto il record per il maggior numero di settimane nella Top 10 della Billboard Hot 100 nel 2024 e ha dominato anche la classifica globale di Spotify.

In Italia, “Espresso” ha ottenuto il disco di platino e ha vinto il premio “Best Song” agli MTV EMA 2024. Carpenter è la prima artista donna a avere tre brani contemporaneamente nella Top 10 della Billboard Hot 100 per otto settimane. L’album “Short ‘n Sweet” ha raggiunto la prima posizione nella Spotify Weekly Top globale per nove settimane consecutive.

Inoltre, Sabrina Carpenter terrà un concerto in Italia il 26 marzo 2025 all’Unipol Forum di Milano.