Sabrina Carpenter inarrestabile: primo posto su 5 settimane

Sabrina Carpenter mantiene il dominio nella classifica britannica con “Short N’ Sweet”, che rimane al primo posto dell’Official Albums Chart per la quinta settimana non consecutiva. Questo successo rafforza la sua posizione nel panorama musicale internazionale.

Il duo californiano Sparks celebra il miglior risultato della sua carriera con l’album “MAD!”, che debutta al secondo posto nella classifica ufficiale del Regno Unito, segnando il settimo ingresso nella Top 40. Anche il duo blues inglese When Rivers Meet, composto da Grace e Aaron Bond, festeggia un traguardo con “Addicted To You”, che entra in classifica al quarto posto.

Tate McRae ritorna in Top 5 con “So Close To What”, risalendo dalla nona alla quinta posizione grazie al tour britannico. L’album aveva in precedenza raggiunto il secondo posto a marzo, dimostrando una buona tenuta.

Tra le novità della settimana, i londinesi Skunk Anansie conquistano il settimo posto con “The Painful Truth”, il miglior piazzamento della loro carriera, superando il debutto del 1995. Louise, ex membro delle Eternal, torna in Top 10 dopo 24 anni con “Confessions”, che si piazza ottava e rappresenta il suo miglior debutto solista dal 1997.

Per quanto riguarda i singoli, Alex Warren continua il suo dominio con “Ordinary”, al numero 1 per l’undicesima settimana consecutiva, eguagliando un traguardo di Ed Sheeran. Inoltre, Warren debutta al nono posto con “Bloodline”, in collaborazione con Jelly Roll, e si conferma come uno dei più longevi nella storia della Official Singles Chart.

Infine, l’album “MAD!” degli Sparks domina anche molte altre classifiche, tra cui quella dei vinili.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: newsic.it