SABRINA CARPENTER e KENDRICK LAMAR dominano le classifiche UK

Sabrina Carpenter continua a dominare le classifiche nel Regno Unito con il suo album “Short N’ Sweet”, che ritorna al numero uno della Official Albums Chart per la terza settimana non consecutiva. Il disco, già in cima alla classifica da settembre 2024, ha guadagnato ulteriore popolarità grazie all’uscita di un’edizione deluxe con cinque tracce inedite, inclusa una nuova versione di Please Please Please, realizzata con Dolly Parton. Short N’ Sweet è stato uno dei maggiori successi del 2024, piazzandosi al terzo posto tra gli album più venduti.

Nella top ten, il secondo posto va ai Manic Street Preachers con Critical Thinking, il loro 15° album in studio. Al terzo posto debutta $ome $exy $ongs 4 U, la prima collaborazione tra PARTYNEXTDOOR e Drake, segnando per entrambi un nuovo ingresso nella Top 10. I The Wombats conquistano il quarto posto con Oh! The Ocean, il loro quinto album in Top 10, che si posiziona anche al primo posto nella Official Record Store Chart. Infine, Louis Dunford celebra il suo primo album nella Top 10 con Be Lucky all’ottava posizione.

Nella sezione singoli, Kendrick Lamar raggiunge per la prima volta il numero uno con Not Like Us, che scala la classifica dopo nove mesi. Il brano ha guadagnato attenzione grazie alla performance di Lamar durante il Super Bowl LIX, diventando il più ascoltato in streaming nel Regno Unito. Inoltre, ha ottenuto successo con due collaborazioni con SZA, mentre i Manic Street Preachers svettano anche nella Official Vinyl Albums Chart.