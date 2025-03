Sabato Night Live, Gaga si esibisce con Abracadabra e Killah

Lady Gaga è stata la protagonista dell’ultima puntata del Saturday Night Live, dove ha fatto un monologo autoironico, citando anche il flop di “Joker: Folie à Deux” e il suo duetto con R Kelly. La cantante ha presentato due brani dal suo nuovo album “Mayhem”. Durante l’esibizione, ha indossato un outfit da lady in red e ha cantato “Abracadabra”, realizzando una performance spettacolare in uno spazio ridotto, dimostrando che non sono necessari grandi palchi per creare momenti straordinari. Successivamente, Gaga ha cantato “Killah”, utilizzando un approccio innovativo iniziando la sua esibizione dietro le quinte.

Le performance di Lady Gaga hanno suscitato reazioni entusiaste tra il pubblico. In particolare, la canzone “Killah” è stata descritta come una delle più intense e provocatorie del suo repertorio recente. I testi raccontano una narrazione audace e seducente, in cui l’artista esplora temi di passione e pericolo, presentandosi come una figura femme fatale.

Le immagini condivise sui social mostrano l’energia travolgente dell’esibizione, evidenziando la capacità di Gaga di incantare il pubblico sia con la sua voce che con la sua presenza scenica. La serata ha messo in evidenza non solo il talento musicale della cantante, ma anche la sua abilità di divertire e coinvolgere il pubblico attraverso la comicità e l’autoironia.

In conclusione, Lady Gaga ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e il suo carisma, riuscendo a creare un’esperienza memorabile per tutti gli spettatori di Saturday Night Live.