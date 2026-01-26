Sabato Kids al Cinema Astra

Dopo una breve pausa, il programma per bambini ha finalmente un nuovo calendario. Al Cinema Astra, dal 31 gennaio, tutti i sabati alle 15:30, ci sarà un film per bambini, spesso accompagnato da animazioni e attività. Saranno 10 appuntamenti fino all’11 aprile, con l’eccezione del sabato di Pasqua, per portare a scoprire il cinema sia i piccolissimi, dai 3 anni, sia i più grandicelli.

I film d’animazione scelti alterneranno produzioni europee meno conosciute a noti beniamini dei bambini, andando a coinvolgere un po’ tutte le fasce d’età della fanciullezza e toccando temi e protagonisti diversi. Il programma inizierà il 31 gennaio con TOMMY TOM 2, il gattino rosso, e proseguirà con altre proposte come HEIDI, LE LINCI SELVAGGE, TITO E VINNI – A TUTTO RITMO.

Ad animare i vari film ci saranno anche le sempre attese versioni originali, con sottotitoli in italiano, in collaborazione con la scuola di inglese L’albero di Momo, come ZOOTROPOLIS 2 e POMI D’OTTONE E MANICI DI SCOPA. A Carnevale, non mancherà la festa mascherata con la visione di TONY, SCHELLY E LA LUCE MAGICA, mentre in chiusura di rassegna, altre due associazioni porteranno i film fuori dallo schermo.

In programma anche LA PICCOLA AMÉLIE, adattamento del bestseller “Metafisica dei tubi” di Amélie Nothomb, e GOAT SOGNA IN GRANDE, con un laboratorio di basket con Alebbio Basket. Il biglietto per i bambini sotto i 12 anni è sempre a 5,50 € e con la tariffa Family, il prezzo scontato si allarga a tutta la famiglia.