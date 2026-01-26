7.9 C
Sabato Kids al Cinema Astra

Da stranotizie
Sabato Kids al Cinema Astra

Dopo una breve pausa, il programma per bambini ha finalmente un nuovo calendario. Al Cinema Astra, dal 31 gennaio, tutti i sabati alle 15:30, ci sarà un film per bambini, spesso accompagnato da animazioni e attività. Saranno 10 appuntamenti fino all’11 aprile, con l’eccezione del sabato di Pasqua, per portare a scoprire il cinema sia i piccolissimi, dai 3 anni, sia i più grandicelli.

I film d’animazione scelti alterneranno produzioni europee meno conosciute a noti beniamini dei bambini, andando a coinvolgere un po’ tutte le fasce d’età della fanciullezza e toccando temi e protagonisti diversi. Il programma inizierà il 31 gennaio con TOMMY TOM 2, il gattino rosso, e proseguirà con altre proposte come HEIDI, LE LINCI SELVAGGE, TITO E VINNI – A TUTTO RITMO.

Ad animare i vari film ci saranno anche le sempre attese versioni originali, con sottotitoli in italiano, in collaborazione con la scuola di inglese L’albero di Momo, come ZOOTROPOLIS 2 e POMI D’OTTONE E MANICI DI SCOPA. A Carnevale, non mancherà la festa mascherata con la visione di TONY, SCHELLY E LA LUCE MAGICA, mentre in chiusura di rassegna, altre due associazioni porteranno i film fuori dallo schermo.

In programma anche LA PICCOLA AMÉLIE, adattamento del bestseller “Metafisica dei tubi” di Amélie Nothomb, e GOAT SOGNA IN GRANDE, con un laboratorio di basket con Alebbio Basket. Il biglietto per i bambini sotto i 12 anni è sempre a 5,50 € e con la tariffa Family, il prezzo scontato si allarga a tutta la famiglia.

