Sabato domenica e lunedì al Teatro Argentina

Lo spettacolo “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo, con la regia di Luca De Fusco, sarà in scena al Teatro Argentina fino al 4 gennaio 2026. Eduardo De Filippo è un classico italiano, la sua opera offre una dimensione tradizionale che rassicura e può non impegnare troppo l’intelletto, con la certezza di assistere all’opera di un drammaturgo-filosofo dalle radici profonde e sapienti.

I rapporti familiari sono l’ambito preferito di Eduardo, analizzato in tutta la complessità di strutture molto più ampie di quelle attuali. Anche in “Sabato, domenica e lunedì” la famiglia è il centro di tutta la vicenda, dal suo nucleo procreativo e amoroso, fino ai satelliti più distanti eppure necessari.

La regia di De Fusco preferisce seguire strade tradizionali, senza incisioni particolari su un allestimento sostanzialmente realistico e verosimile, ma eliminando alcune caratteristiche più apertamente comiche. Le scene di Marta Crisolini Malatesta a prima vista lasciavano sperare in una concezione più astratta, ma poi non è stata intrapresa con decisione.

Il cast è ben assortito, con Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma nei ruoli protagonisti. Teresa Saponangelo propone una Rosa dinamica e a tratti nervosa, mentre Claudio Di Palma dà una lettura equilibrata e corretta di Peppino Priore. Gli altri attori, come Pasquale Aprile, Alessandro Balletta, Anita Bartolucci, Francesco Biscione, Paolo Cresta, Rossella De Martino, Renato De Simone, Antonio Elia, Maria Cristina Gionta, Gianluca Merolli, Domenico Moccia, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Serra e Mersila Sokoli, completano il cast con ruoli ben interpretati.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Biondo di Palermo e LAC Lugano Arte e Cultura, sarà in scena al Teatro Argentina dal 25 novembre 2025 al 4 gennaio 2026.